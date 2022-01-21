Госсекретарь США Блинкен раскрыл Кулебе детали встречи с Лавровым

Также они обсудили дальнейшее укрепление Украины в оборонной сфере.

После переговоров с главой российского МИДа России Сергеем Лавровым состоялся разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом глава украинского ведомства написал на своей странице в Twitter.

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Министр рассказал, что американский дипломат Блинкен сообщил его об итогах переговоров в Берлине, где встречался с главой МИД Германии, и Женеве.

"Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", – написал украинский дипломат.

Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры без камер продолжались около двух часов. По результатам переговоров Блинкен отметил, что он объяснил российскому дипломату, что дальнейшие нападения России на Украину, в частности кибернападения, Соединенные Штаты без ответа не оставят. Лавров же назвал переговоры промежуточными, и Россия продолжает ждать письменного ответа Соединенных Штатов.

Перед этим, 20 января, Блинкен посетил с рабочим внеплановым визитом Берлин, где встретился с недавно возвратившейся из Москвы главой МИД Германии Анналеной Бербок. С ней они, среди прочего, обсудили готовность союзников наложить на Россию еще более жесткие санкции, если та будет продолжать агрессию против Украины.

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