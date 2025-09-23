Марк Рубио / © Associated Press

Вашингтон воздерживается от ужесточения санкций против России, чтобы не помешать себе выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

«Только что мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена», — сказал Марко Рубио.

Критика европейских союзников

Однако Марко Рубио не исключает, что более жесткие санкции против России могут быть введены в будущем, особенно на фоне последних российских провокаций в Европе.

Госсекретарь также подверг критике европейские страны за то, что они продолжают покупать российские нефть и газ, назвав это «абсурдным решением». Он призвал союзников приложить больше усилий для давления на Россию.

«Некоторые страны просят США ввести дополнительные санкции, но есть страны в Европе, которые не предпринимают достаточно, поэтому я думаю, что им нужно делать больше», — подчеркнул Марко Рубио, призывая к более решительным действиям.

Напомним, профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг выразил мнение, что если президент США Дональд Трамп не отменит санкции против России и продолжит поставлять оружие Украине, это уже будет считаться большим успехом.

По словам Айзенберга, лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер организовал визит Трампа в Великобританию именно для того, чтобы повлиять на него и убедить не делать «всякие плохие вещи». Профессор подчеркнул, что США не должны заставлять Украину капитулировать, а наоборот должны усиливать ее оборонные возможности.

По мнению Айзенберга, огромным успехом будет, если европейским странам, в частности, Великобритании, Франции и Германии, удастся убедить Трампа не отменять санкции против РФ и продлить помощь Украине.

Важно, чтобы он продлил поставки оружия, которое было профинансировано еще раньше и сейчас активно производится на заводах в США. Профессор подчеркнул, что нельзя прекратить войну капитуляцией и призвал не заставлять Украину идти на «капитулянтские уступки» России.