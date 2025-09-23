- Дата публикации
Госсекретарь США объяснил, почему Трамп не давит на Россию
США могут ввести новые санкции против России, но это «ослабит их способность». Госсекретарь Марк Рубио пояснил, что Вашингтон хочет сохранить свою роль посредника.
Вашингтон воздерживается от ужесточения санкций против России, чтобы не помешать себе выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией.
Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.
«Только что мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена», — сказал Марко Рубио.
Критика европейских союзников
Однако Марко Рубио не исключает, что более жесткие санкции против России могут быть введены в будущем, особенно на фоне последних российских провокаций в Европе.
Госсекретарь также подверг критике европейские страны за то, что они продолжают покупать российские нефть и газ, назвав это «абсурдным решением». Он призвал союзников приложить больше усилий для давления на Россию.
«Некоторые страны просят США ввести дополнительные санкции, но есть страны в Европе, которые не предпринимают достаточно, поэтому я думаю, что им нужно делать больше», — подчеркнул Марко Рубио, призывая к более решительным действиям.
Напомним, профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг выразил мнение, что если президент США Дональд Трамп не отменит санкции против России и продолжит поставлять оружие Украине, это уже будет считаться большим успехом.
По словам Айзенберга, лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер организовал визит Трампа в Великобританию именно для того, чтобы повлиять на него и убедить не делать «всякие плохие вещи». Профессор подчеркнул, что США не должны заставлять Украину капитулировать, а наоборот должны усиливать ее оборонные возможности.
По мнению Айзенберга, огромным успехом будет, если европейским странам, в частности, Великобритании, Франции и Германии, удастся убедить Трампа не отменять санкции против РФ и продлить помощь Украине.
Важно, чтобы он продлил поставки оружия, которое было профинансировано еще раньше и сейчас активно производится на заводах в США. Профессор подчеркнул, что нельзя прекратить войну капитуляцией и призвал не заставлять Украину идти на «капитулянтские уступки» России.