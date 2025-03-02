Госсекретарь США ответил, разговаривал ли с Зеленским после пятничной стычки в Белом доме

Рубио говорит, что не разговаривал с Зеленским после спора с Трампом и Ди Венсом.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским после скандальной встречи в Овальном кабинете с Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля.

Об этом Рубио сказал в интервью ABC News.

Госсекретарь сказал, что он не контактировал с Зеленским после встречи в пятницу в Овальном кабинете, но не ответил, делал ли это Трамп.

Рубио считает, что Трамп является единственным человеком, "у которого есть шанс" посадить Путина за стол переговоров, чтобы увидеть, что нужно для прекращения войны.

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"Возможно, их (России – Ред.) претензии – то, чего они хотят, их требования будут необоснованными. Мы не знаем, но мы должны привлечь их к столу переговоров. Вы не собираетесь приводить их к столу, если вы обзываете их или настроены враждебно", – сказал госсекретарь США.

Джордж Стефанопулос с телеканала ABC давил на Рубио, спрашивая: "Почему можно называть Зеленского диктатором, но нельзя, как вы говорите, обзывать Путина?"

"Мы три года обзывали Владимира Путина. Не в этом суть. Дело в том, что мы сейчас пытаемся заставить человека сесть за стол", — сказал Рубио.

"Я бы спросил всех, если не будет переговоров, какая альтернатива? Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира в этом году. Нам нужно выяснить, есть ли способ заставить их остановить войну, и единственный способ это сделать – привлечь россиян к переговорам", – продолжил госсекретарь США.

В пятницу визит Зеленского в Белый дом завершился досрочно после стычки с Трампом и Джей Ди Венсом в Овальном кабинете.

Встреча переросла в напряженную дискуссию, начавшуюся с того, что Вэнс сказал Зеленскому: "Я считаю, что это неуважение для вас прийти в Овальный кабинет, чтобы попытаться обжаловать это перед американскими СМИ".

Поскольку украинский президент попытался возразить, Трамп повысил голос и сказал ему: "Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной, и то, что вы делаете, очень неуважительно к стране, этой стране".

Ранее издание Bloomberg также писало, что Дональд Трамп требует от Зеленского извинений. То же написало и издание NBC News. По его информации, представители администрации Трампа говорят, что путь к мирному соглашению о прекращении войны зависит от следующих шагов Зеленского.

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