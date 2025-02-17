Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с россиянами

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где должны пройти переговоры между американской и российской делегациями по окончании войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

По информации журналистов, Рубио вместе с советником президента США по национальной безопасности Майком Волцом и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом входят в состав американской делегации.

Отмечается, что переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых за многие годы личных встреч на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами и должны предшествовать встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще на Мюнхенской конференции говорил, что Украина не получала приглашения на встречу.

"Странно проводить встречу в таком формате до того, как мы проконсультировались с нашими стратегическими партнерами. Насколько я помню, Россия не является таким уж стратегическим партнером", — цитирует Axios Зеленского.

В то же время, 16 февраля украинская правительственная делегация прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского в страну.

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