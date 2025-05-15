Госсекретарь США уже прибыл в Турцию, где должны состояться переговоры Украины и России

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио уже прилетел в турецкую Анталию, где должны пройти переговоры между украинской и российской делегациями.

Об этом информирует CNN.

Сообщается, что самолет Рубио приземлился в прибрежном городе Анталия после того, как президентом Дональдом Трампом посетил Саудовскую Аравию и Катар.

Реклама

Издание пишет, что целью поездки Рубио изначально была неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, отодвинутая на второй план после того, как стало известно о переговорах между Украиной и РФ.

«Дискуссии, направленные на прекращение войны в Украине, должны были состояться на самом высоком уровне — между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Украинский президент заявил, что примет участие в переговорах, но встретится только с Путиным», — напоминает издание.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все же не будет лететь в Турцию и не будет участвовать в переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ.

Мы ранее информировали, что российский диктатор отклонил предложение, поскольку его имени нет в списке делегатов, направляющихся в Турцию.

Реклама