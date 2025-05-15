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Госсекретарь США уже прибыл в Турцию, где должны состояться переговоры Украины и России
Рубио прилетел в Турцию после посещения Саудовской Аравии и Катара, где он был вместе с президентом США Дональдом Трампом.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио уже прилетел в турецкую Анталию, где должны пройти переговоры между украинской и российской делегациями.
Об этом информирует CNN.
Сообщается, что самолет Рубио приземлился в прибрежном городе Анталия после того, как президентом Дональдом Трампом посетил Саудовскую Аравию и Катар.
Издание пишет, что целью поездки Рубио изначально была неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, отодвинутая на второй план после того, как стало известно о переговорах между Украиной и РФ.
«Дискуссии, направленные на прекращение войны в Украине, должны были состояться на самом высоком уровне — между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Украинский президент заявил, что примет участие в переговорах, но встретится только с Путиным», — напоминает издание.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все же не будет лететь в Турцию и не будет участвовать в переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ.
Мы ранее информировали, что российский диктатор отклонил предложение, поскольку его имени нет в списке делегатов, направляющихся в Турцию.