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Госсекретарь США ответил, верит ли, что РФ действительно стремится к миру

Госсекретарь США ответил, верит ли, что РФ действительно стремится к миру

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио / Фото: Associated Press

По словам Рубио, США хотят узнать требования россиян, чтобы понять, действительно ли Кремль хочет мира.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио прокомментировал, действительно ли верит, что Россия искренне настроена на окончание войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью Fox News в среду, 26 февраля.

Журналист спросил Рубио, что заставляет его верить, что россияне искренне хотят завершения войны. Госсекретарь ответил: "Я не знаю ответа".

Он отметил, что Штаты как раз планируют проверить готовность России к миру.

"Ну я думаю, мы это проверим. Мы сказали им: "Вы, ребята, хотите закончить войну или вы хотите продолжить? Если вы хотите закончить войну, мы можем поговорить о том, что нужно сделать, чтобы закончить ее с их точки зрения. Если вы хотите продлить войну, просто скажите нам сейчас". И они согласились на следующие действия, когда мы собираемся отправить группы дипломатов, чтобы встретиться с их стороной, чтобы поговорить о том, что нужно для прекращения войны", – говорит госсекретарь США.

По словам Рубио, если российские требования будут нереалистичными, это будет признаком того, что РФ не стремится к завершению войны.

"Если то, на чем они настаивают, нереально, тогда мы знаем, что они не верят в это, но мы должны проверить это предложение. Нам нужно знать, и президент Трамп хочет знать, заинтересованы ли россияне в прекращении этой войны или нет", – сказал глава американской дипломатии.

Ранее Марк Рубио рассказал, что может стать решающим в переговорах о конце войны.

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