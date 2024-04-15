Государства-члены G7 солидарны с Израилем и угрожают Ирану ответными мерами

Государства Группы семи выразили солидарность с Израилем после иранского воздушного удара и пригрозили Ирану ответными мерами.

Об этом говорится в совместном заявлении государств-членов G7, пишет Укринформ.

«Мы, руководители G7, однозначно и самым решительным образом осуждаем непосредственный и беспрецедентный нападение Ирана на Израиль. Иран выпустил по Израилю сотни дронов и ракет. Израиль при поддержке партнеров отразил нападение”, — говорится в заявлении.

Государства Группы семи "выражают полную солидарность и поддержку Израилю и его народу и подтверждают приверженность его безопасности".

“Своими действиями Иран сделал очередной шаг к дестабилизации региона и создал риск неконтролируемой региональной эскалации. Этого следует избегать”, – подчеркивается в документе.

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Подписанты пообещали "в дальнейшем работать над стабилизацией ситуации и избеганием дальнейшей эскалации". В этом духе мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои нападения. Мы готовы применить дополнительные меры сейчас и в ответ на новые дестабилизирующие действия”, — читаем в заявлении.

Кроме этого, страны G7 "усилят сотрудничество ради прекращения кризиса в Газе, в частности работая над немедленным и продолжительным прекращением огня и освобождением заложников ХАМАСом, а также доставка дополнительной гуманитарной помощи нуждающимся в палестинцам".

Напомним, что Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

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