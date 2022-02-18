Государственная миграционная служба не фиксирует ажиотажа по оформлению паспортов для выезда за границу

Государственная миграционная служба не фиксирует ажиотажа по оформлению паспортов для выезда за границу

Количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период до пандемии коронавируса COVID-19 в Украине.

Государственная миграционная служба Украины не наблюдает ажиотажа по оформлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Проанализирована ситуация относительно количества оформленных загранпаспортов в период с 1 января по 15 февраля 2022 года, а также аналогичные периоды 2019, 2020 и 2021 годов.

"Как следует из графика, ажиотажа на получение паспортов граждан Украины для выезда за границу не наблюдается. Количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период до пандемии коронавируса COVID-19 в Украине", – сказано в сообщении.

За период с 1 января по 15 февраля 2022 принято почти 325 тыс. заявлений, что на 98,8% больше, чем в аналогичный период 2021 года. В то же время это количество на 15,5% меньше, чем в 2020 году и на 38% меньше, чем в 2019 году.

"Призываем средства массовой информации не распространять непроверенные данные и обращаться за информацией к официальным источникам", – говорится в обращении ГМС.

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