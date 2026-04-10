Государственную таможенную службу возглавил Орест Мандзий

Главой Государственной таможенной службы избрали (https://t.me/svyrydenkoy/2021) детектива НАБУ Ореста Мандзия

Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Ожидаем от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства. Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы», — отметила она.

Напомним, по результатам отбора, завершившегося в конце марта 2026 года, конкурсная комиссия рекомендовала Министерству финансов две кандидатуры — действующих детективов НАБУ Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

По состоянию на апрель 2026 года у таможни не было полноценного руководителя. Обязанности главы службы временно исполнял Сергей Звягинцев.

Первоначально планировалось, что нового руководителя назначат до конца июня, что было одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Впоследствии график пересмотрели.