Государство должно гарантировать выплату пенсий частными фондами, — Игорь Палица

Лидер партии "За майбутнє" назвал 4 ключевых условия для успеха накопительной пенсионной системы

Обязательная накопительная пенсионная система, которую хотят внедрить в Украине, будет эффективна при четырех ключевых условиях — 100% государственных гарантиях, прозрачность работы частных пенсионных фондов, возможность накапливать пенсию в валюте и европейский опыт. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Первое — это 100% государственная гарантия. Пенсионные счета граждан должны быть открыты только в банках или пенсионных фондах, репутация и финансовая состоятельность которых подтверждена государством. Более того, люди должны получить свои пенсии, даже если эти учреждения обанкротятся. Второе — это прозрачность. Человек должен видеть, на каких счетах лежит его пенсия, размер, проценты, а также у него должна быть возможность вкладывать эти средства в государственные ценные бумаги, но здесь требуется жесткий контроль и гарантии со стороны государства — играть во вклады должно быть запрещено. необходимо, чтобы люди не становились жертвами финансовых пирамид и не теряли деньги, которые годами откладывают на пенсию.

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Кроме того, по словам народного депутата, Украина должна учесть опыт европейских стран, чтобы не повторять типичные ошибки.

"Например, в Венгрии и Чехии отказались от накопительных пенсий и пытаются вернуть средства из частных фондов в государственную солидарную систему. К этому постепенно двигается и Польша. В Эстонии накопительная система еще существует, но взносы снизили до 0% от зарплаты. Украина должна взять в наилучшие решения и избежать типичных ошибок, которые разрушат важную реформу", — подчеркнул Игорь Палица.

В то же время он отметил, что власти должны позаботиться о пенсионерах, которые сегодня получают мизерную пенсию. Он напомнил, что депутатская группа "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде предлагает увеличить минимальную пенсию до 3659 грн, что, по расчетам Министерства социальной политики, соответствует реальному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц на 2021 год.

Как сообщалось ранее, в следующем году в Украине планируется ввести обязательную накопительную пенсионную систему. С каждой зарплаты будут автоматически отчислять 1–2% на специальный счет. Накопленные деньги будут возвращены после выхода на пенсию: либо одним платежом, либо равными частями в течение 10 лет. Инициаторы реформы заявляют, что пенсионные выплаты увеличатся вдвое.