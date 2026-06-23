"Готовы к переговорам": Путин сделал новое заявление об Украине

Владимир Путин / © Getty Images

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией якобы были прерваны по инициативе Киева.

Слова российского президента приводят российские СМИ.

По его словам, Украина ударами по территории РФ якобы пытается создать для себя "благоприятные условия" на случай возобновления переговорного процесса.

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Путин также заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной. В то же время он снова упомянул так называемые стамбульские договоренности как базу для возможного диалога.

"Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей", — заявил Путин.

Путин очертил в качестве позиции РФ для переговоров "принципы Стамбула, Анкориджа, реалии на земле и свое выступление в МИД в 2024 году".

"Мирные" заявления РФ — что известно

Россия регулярно заявляет о якобы готовности к переговорам, однако параллельно продолжает выдвигать Украине ультимативные условия и оправдывать войну.

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В частности, Владимир Путин снова пытается объяснить, почему не происходит его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз среди причин в Москве называют украинские удары по территории РФ.

Похожие заявления делал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он утверждал, что Москва якобы готова к переговорам с Украиной, но заявлял, что РФ "достигнет целей сво". Также Лавров повторил требования о "нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе" Украины.

На этом фоне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия будет воевать "до последнего украинца". Он также обвинил лидеров G7 в том, что их встреча во Франции якобы перечеркнула саммит США и России в Анкоридже.

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