Готов к разным форматам: Зеленский назвал возможные варианты переговоров с РФ

Никакие переговоры по Украине, по словам президента, не должны проходить без нас.

Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, а также к любому формату переговоров с РФ.

Об этом президент Украины сказал 15 декабря, выступая после саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Переговоры Украины с РФ

"Украина готова к любому формату переговоров с РФ по мирному урегулированию. Нужно такое же желание остановить войну и со стороны РФ", — заявил Зеленский и добавил, что ему хотелось бы иметь такие отношения с РФ, как после войны в Нагорном Карабахе у Азербайджана и Армении, лидеры которых (Ильхам Галиев и Никола Пашинян) имели "теплую встречу" на полях саммита.

"Верим, что так когда-нибудь будет и в войне между Украиной и Россией, между нашими государствами" — подчеркнул Зеленский.

"Нормандский формат" переговоров

Что касается "нормандской встречи", то, по словам главы нашего государства, Украина поддерживает ее проведение, но сейчас "нормандский формат" не эффективен.

"Она должна быть не саммит ради саммита, не встреча ради встречи, поскольку речь идет о ситуации безопасности в нашем государстве", — подчеркнул Зеленский и добавил что, "был достаточно настойчивым", чтобы возобновить полноценную работу "нормандского формата", посадить Россию за стол переговоров и ввести против нее санкции.

Трехсторонние саммиты и вовлечение в мирное урегулирование США

Президент Украины также сообщил, что сейчас продолжается работа над параллельными форматами, которые, в частности, предусматривают более активную роль Соединенных Штатов Америки. "Я бы хотел, чтобы они (ред. — США) играли одну из главных, а не эпизодических ролей в этом мирном урегулировании. Если сложно приобщиться к "нормандскому формату", может это и неправильно, мы можем идти параллельным треком. Мы готовы к трехсторонним саммитам", — заявил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Евросоюза есть пять путей реагирования на агрессию Российской Федерации.

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