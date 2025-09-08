Готов ли Китай поддержать РФ, вступив в войну против Украины – Портников ответил

Виталий Портников

Китай не будет участвовать в возможном военном союзе России, КНДР и Ирана. Зато он и дальше будет покупать российскую нефть, уже весомую помощь Москве.

Об этом сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем ютуб-канале.

«Я не думаю, что Китай будет принимать участие такого типа союза, потому что это может сделать его участником российско-украинской войны, создать условия для серьезных санкций против него. Зачем ему это нужно», — констатировал журналист.

По мнению Портникова, Пекин будет действовать так, как всегда:

покупать нефть у РФ;

продавать оружие или его компоненты к оружию;

удерживать Северо-Корейский режим;

помогать Ирану закупкой нефти.

«А Иран, Россия и КНДР могут сотрудничать между собой, потому что у них уже есть западные санкции. Поэтому им ничего больше не угрожает», — сказал Портников.

Потому, считает он, позиция, которую занимает Китайская Народная Республика, не изменится.

Ранее Портников сказал, что ударом по зданию Кабинета министров Украины в Киеве Россия демонстрирует абсолютное нежелание задумываться об окончании войны. Ей не нужны реальные мирные переговоры.

«Россия пыталась обстреливать правительственный квартал, таким образом демонстрируя, что угрозы российского руководителя Путина по поводу ударов по так называемым „центрам принятия решений“ — это не какие-то разговоры, а реальные намерения и планы российского руководства на последующий период российско-украинской войны», — сказал Портников.

Путина интересует только капитуляция Украины и исчезновение нашего государства с политическими картами мира. И он, отмечает журналист, даже не собирается скрывать эти намерения от американского президента Дональда Трампа. А лидер США до сих пор выступает с безосновательными фантазиями по поводу готовности России продолжать диалог с целью установления мира.