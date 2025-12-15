ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
621
Время на прочтение
1 мин

Готов ли Путин к миру: министр обороны Германии озвучил свою оценку

Несмотря на сомнения относительно искренности Путина, Писториус надеется на другой результат.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически настроен относительно готовности президента России Владимира Путина к миру в Украине.

Об этом немецкий министр высказался в эфире ZDF heute journal.

«Мы уже видели такое не один раз. Поэтому я не удивлюсь, если снова будет так же. Хотя, конечно, надеюсь на другой результат», — так Писториус прокомментировал готовность российского диктатора к миру.

Кроме того, он высказал мнение относительно участия в переговорах по Украине посредников со стороны США — спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Министр обороны Германии отметил, что хотя формат переговоров не является лучшим, сам факт приезда американских посредников в Берлин является положительным шагом.

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе. Присутствие американских переговорщиков в Германии — правильный и необходимый шаг и прежде всего хороший знак», — сказал Писториус.

Напомним, 14 декабря в Берлине прошел первый день переговоров между украинской и американской делегациями по мирному плану США. Переговоры продолжатся 15 декабря. Встреча, которая длилась более пяти часов, состоялась с участием Уиткоффа, Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского.

Уиткофф заявил, что на переговорах в Берлине был «достигнут значительный прогресс». Представители США и Украины провели «углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана» и экономической повестки дня.

Дата публикации
Количество просмотров
621
