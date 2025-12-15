Готов ли Путин к миру: министр обороны Германии озвучил свою оценку

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически настроен относительно готовности президента России Владимира Путина к миру в Украине.

Об этом немецкий министр высказался в эфире ZDF heute journal.

«Мы уже видели такое не один раз. Поэтому я не удивлюсь, если снова будет так же. Хотя, конечно, надеюсь на другой результат», — так Писториус прокомментировал готовность российского диктатора к миру.

Кроме того, он высказал мнение относительно участия в переговорах по Украине посредников со стороны США — спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Министр обороны Германии отметил, что хотя формат переговоров не является лучшим, сам факт приезда американских посредников в Берлин является положительным шагом.

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе. Присутствие американских переговорщиков в Германии — правильный и необходимый шаг и прежде всего хороший знак», — сказал Писториус.

Напомним, 14 декабря в Берлине прошел первый день переговоров между украинской и американской делегациями по мирному плану США. Переговоры продолжатся 15 декабря. Встреча, которая длилась более пяти часов, состоялась с участием Уиткоффа, Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского.

Уиткофф заявил, что на переговорах в Берлине был «достигнут значительный прогресс». Представители США и Украины провели «углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана» и экономической повестки дня.