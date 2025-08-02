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Готов ли Путин к переговорам в 2025 году: мнение главы МИД Великобритании
Путин все еще не готов к переговорному процессу, поскольку имеет максималистские и империалистические амбиции.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми предположил, что Россия не настроена на серьезные переговоры по завершению войны в Украине. Политик считает, что они будут продолжаться и через год, ведь РФ не готова к уступкам.
Об этом пишет The Guardian.
По словам Лемми, президент РФ Владимир Путин не готов к переговорному процессу.
«Моя трезвая оценка состоит в том, что Путин не готов к серьезным переговорам», — констатировал Лемми.
И причина тому, добавляет он, состоит в амбициях диктатора.
«Он (Путин — ред.) все еще имеет максималистские и империалистические амбиции», — заключил министр иностранных дел Великобритании.
Лемми продолжает: битва, которую вела Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромна.
«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжены. Вопрос в том, как серьезно Россия относится к этим переговорам», — завершил глава МИД.
Ранее президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о войне в Украине и переговорах по достижению мира.
Путин также заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений.
Кроме того, российский диктатор сказал, что все разочарования возникают «от чрезмерных ожиданий».