Готов ли Путин к "соглашению" с Украиной: Трамп ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин готов заключить соглашение по прекращению войны в Украине.

Об этом американский лидер сообщил во время встречи лидеров США и Украины 17 октября.

«Я думаю, он готов к соглашению, я не могу сказать его соображения», — заявил Трамп, очевидно, ссылаясь на результаты своего недавнего двухчасового разговора с Путиным.

В то время как речь зашла о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk, риторика Трампа стала очень осторожной и неоднозначной. Он признал исключительную мощность этого оружия, ссылаясь на опыт его применения в Иране.

«Это чрезвычайное оружие, оно может противостоять эскалации, но со своей стороны это очень мощное оружие», — отметил Трамп.

Однако после этого он добавил, что США не могут «взрывать свои позиции», намекая, что передача такого вооружения может быть рискованной для самой Америки.

Дональд Трамп прямо озвучил свою мотивацию, которая, похоже, определяет его подход к войне в Украине.

«Теперь мы сильны, мощны, как никогда, и мы хотим, чтобы это так оставалось… Я хочу, чтобы эта война остановилась, и мы могли заниматься своими вопросами», — заявил президент США.

Напомним, во время встречи Трамп также раскрыл новые детали возможного саммита с Путиным. Он подтвердил, что встреча состоится в Будапеште из-за личной симпатии к Виктору Орбану и описал ее формат как «двойную встречу», во время которой президент Зеленский будет «на связи» с ним.