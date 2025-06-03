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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Готов ли Путин встретиться с Трампом и Зеленским: новое заявление Кремля

Кремль не видит ближайшей перспективы для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

Песков заявил журналистам, что встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. По словам представителя московского диктатора, такие контакты должны стать результатом технических договоренностей.

Напомним, 2 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании собрать на встречу Зеленского с Путиным и привлечь к ней Трампа.

Президент Украины подтвердил, что готов к встрече с Путиным в любом формате, «потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп открыт к такой встрече, однако подчеркнул, что хотел бы видеть прямые переговоры между Украиной и Россией.

К слову, во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина-Россия 2 Киев предложил уже до конца месяца провести встречу на уровне лидеров государств. Министр обороны Украины Рустем Умеров акцентировал, что дальнейшие переговоры с Москвой имеют смысл только при условии подготовки такой встречи.

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