Готов ли Путин закончить войну против Украины: The Times проанализировал браваду Кремля

Кремлевский диктатор Владимир Путин

Кремль, похоже, заинтересован в том, чтобы попытаться заключить соглашение по Украине, которая устраивает его. Однако проблема в том, что российский диктатор так же готов продолжать войну. Пока это свидетельствует лишь о том, что реальная готовность Путина к уступкам остается неопределенной.

Такое мнение высказал политический обозреватель Марк Галеотти в статье The Times.

Дипломатические усилия до сих пор не приносили результатов, поскольку Запад не был готов признать, что Киев, вероятно, не вернет оккупированные территории в ближайшее время и не присоединится к НАТО. При этом российский стиль ведения переговоров также усложняет ситуацию: Кремль предъявляет заведомо нереалистичные и оскорбительные требования до последнего момента, поэтому невозможно понять, где кончается торг и начинается настоящая «красная линия».

Военная и экономическая ситуация

Галеотти считает, что Путин отдает себе отчет: открылось окно возможностей для прекращения войны. Отчасти это связано с циничными причинами — желанием выставить президента Украины Владимира Зеленского как препятствие на пути к миру или разжечь споры внутри Европы. Однако он также понимает затраты и риски продолжения войны.

По данным британского Министерства обороны, при нынешних темпах продвижения России понадобится почти четыре с половиной года и еще 1,93 миллиона погибших и раненых, чтобы захватить остальную территорию. Несмотря на это, Кремль верит, что пора на его стороне, ведь Россия не обязательно должна воевать вечно — ей нужно просто продержаться дольше Украины.

Экономические расходы тоже колоссальны: за первое полугодие года на военные нужды было израсходовано почти половину бюджета. По оценкам МВФ, Россия, вероятно, упадет в рецессию. Хотя это пока не чревато военными усилиями, такое развитие событий может привести к росту недовольства среди населения.

Сложный выбор для Украины

Пока Москва посылает противоречивые сигналы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично отстаивает жесткую позицию. Он заявляет, что требования Кремля не изменились с 2022 года, в частности, относительно «легитимности» украинской власти и необходимости иметь право вето на любые гарантии безопасности для Украины.

В то же время, по словам аналитика, есть и «тихие намеки» на гибкость. Да, официальные лица, приближенные к Кремлю, дают понять, что готовы к уступкам.

«Нет никаких гарантий, что это приведет к чему-то, но, безусловно, есть сигналы того, что возможностей для переговоров может быть больше, чем в прошлом», — цитирует Галеотти одного из высокопоставленных западных дипломатов в Москве.

При этом нет прямого диалога между украинской и российской сторонами. Хотя обе заявляют о готовности к разговорам, но ни одна не смягчает свою позицию. Галеотти считает, что, несмотря на бомбардировки, Украине, возможно, пора взять инициативу в свои руки и настаивать на возобновлении серьезных переговоров, чтобы заставить Путина раскрыть свои карты.

Напомним, профессор европейских студий Оксфордского университета Тимоти Гартон Эш уверен, что Москва не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что проиграет на поле боя. Поэтому переговоров о мире в ближайшее время ждать не стоит.