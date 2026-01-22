Готов ли Путин завершить войну: Зеленский объяснил варианты

Война России против Украины / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин не готов к завершению войны, но надеется, что президент США Дональд Трамп переубедит хозяина Кремля.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я не уверен, что Путин хочет закончить эту войну в такой ситуации, в которой он сейчас: с потерями и без достигнутых целей, которые он хотел достичь в начале этой войны. Он на самом деле не хочет [завершения войны]. Но их экономика очень уставшая и их армия очень уставшая», — подчеркнул украинский лидер.

Реклама

Зеленский напомнил, что российская армия теряет 35 000 солдат погибшими в месяц, и добавил, что это количество будет расти.

«Это большие потери. От России зависит, продолжать войну или нет. Но мы хотим остановить эту войну», — сказал украинский президент.

По его словам, президент США Дональд Трамп, который ведет диалог с Путиным, действительно может остановить войну.

«Он [то есть Трамп] ведет диалог с Путиным на одном уровне… Возможно, они хотят найти компромиссы. Мы открыты для разных шагов», — добавил украинский президент.

Реклама

При этом Зеленский уточнил, что на компромиссы ради мира должны идти обе стороны.

«Россияне не выиграют эту войну. Они не выиграли и не выиграют», — подытожил он.

Напомним, находясь в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что окончание войны в Украине состоится «очень скоро».