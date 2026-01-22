- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 823
- Время на прочтение
- 2 мин
Готов ли Путин завершить войну: Зеленский объяснил варианты
Украинский лидер предположил, что президент США Дональд Трамп, который ведет диалог с Путиным, действительно может остановить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин не готов к завершению войны, но надеется, что президент США Дональд Трамп переубедит хозяина Кремля.
Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Я не уверен, что Путин хочет закончить эту войну в такой ситуации, в которой он сейчас: с потерями и без достигнутых целей, которые он хотел достичь в начале этой войны. Он на самом деле не хочет [завершения войны]. Но их экономика очень уставшая и их армия очень уставшая», — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский напомнил, что российская армия теряет 35 000 солдат погибшими в месяц, и добавил, что это количество будет расти.
«Это большие потери. От России зависит, продолжать войну или нет. Но мы хотим остановить эту войну», — сказал украинский президент.
По его словам, президент США Дональд Трамп, который ведет диалог с Путиным, действительно может остановить войну.
«Он [то есть Трамп] ведет диалог с Путиным на одном уровне… Возможно, они хотят найти компромиссы. Мы открыты для разных шагов», — добавил украинский президент.
При этом Зеленский уточнил, что на компромиссы ради мира должны идти обе стороны.
«Россияне не выиграют эту войну. Они не выиграли и не выиграют», — подытожил он.
Напомним, находясь в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что окончание войны в Украине состоится «очень скоро».