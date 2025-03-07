Готов ли Трамп "пожертвовать" Украиной, как пешкой

По словам журналистки Фарах Стокман, внешняя политика Трампа может быть грубой, но реалистичной.

Внешняя политика 47-го президента США Дональда Трампа всего за полтора месяца после начала его президентских полномочий успела шокировать весь мир: закрытие программы USAID, территориальные претензии в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала, прекращение военной помощи Украине и открытая ссора с ее президентом.

Некоторые считают, что эти шаги говорят о ​​личной жадности Трампа или о его "любви к диктаторам". Оба варианта могут звучать правдоподобно, но ни один из них не раскрывает полную картину, пишет журналистка Фарах Стокман в статье для The New York Times.

"Для Трампа важнее всего не богатство или идеология страны, а ее мощь. Он верит в доминирование над слабыми и уважение к сильным. Эта стратегия стара как мир. Она называется реализмом", – отмечает Стокман.

По ее мнению, политика Трампа, как внешняя, так и внутренняя, "неуклюжая, близорукая и жестокая". Но в его администрации уверены, что либеральный международный мировой порядок был возможен только благодаря военной мощи США, а теперь американцы не хотят тратить деньги на поддержание этой мощи.

"Это реализм — грубый, нестратегический, "неандертальский реализм". А реалисты видят мир как жестокое, анархическое место. Для них безопасность достигается не распространением идеологии демократии и созданием международных законов, а тем, чтобы быть самым сильным задирой на районе и избегать драк с другими хулиганами", – пишет журналистка.

А это означает, что Трамп будет всеми силами избегать войны с Россией и постарается "сделать более жесткими сердца" американцев по отношению к тяжелому положению Украины.

"Сильные делают то, что могут, а слабые – то, что должны", – напомнила автор статьи известную крылатую фразу времен античности.

Фарах Стокман уверена, что для Трампа США – великая держава, на которую Россия напасть не осмелится, а Украина — пешка, которой можно практически безболезненно пожертвовать.

"Но вот в чем суть великих держав: все они рано или поздно приходят в упадок. Неандертальский реализм их не спасает", – подчеркнула журналистка.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет во время переговоров с министром обороны Великобритании Джоном Хили заявил, что США лишь "сделали паузу", остановив поставки оружия Украине, и ожидают от Киева "настоящей преданности пути к миру".

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