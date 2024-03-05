"Готова к бою": польская политик выложила свое фото с винтовкой

В разговоре с журналистами политик рассказала, что "готова к разным ситуациям, тем более что за нашей восточной границей неспокойно".
В Польше кандидат в депутаты Люблинского горсовета от оппозиционной партии "Право и Справедливость" Юстина Будзинская опубликовала в Facebook свое фото с винтовкой и подписью "Готова к бою – начинаем!"
Об этом свидетельствует сообщение на личной странице Будзинской в Сети.
Кандидат в депутаты Люблинского горсовета удивила своим фото в соцсетях. Она позирует с винтовкой и лозунгом "Готова к бою – начинаем!". Правда, впоследствии Будзинская несколько изменила лозунг и теперь он звучит "Готова к обороне – начинаем!"
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В интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza политик заверила, что в ее сообщении речь не идет о политической борьбе. Будзинская сказала, что фото демонстрирует ее специфические интересы и не преследует цель продвижения имиджа кандидата в депутаты, информирует Onet.
"Я выкладываю разные вещи в Facebook — есть ли у меня кот, или разные увлечения, я показываю свои путешествия и то, как я развиваюсь профессионально. Я готова к разным ситуациям, тем более, что за нашей восточной границей неспокойно. Я хожу в тир, учусь стрелять, поэтому опубликовала фото, чтобы показать, что я готова защищать свою родину", – рассказала Будзинская.
Она также подчеркнула, что, по ее мнению, все женщины должны пройти подготовку на случай угрозы.
"Не убегать, просто показать, что мы готовы на все", – добавила политик.
Напомним, в феврале министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что из-за войны в Украине и не только ситуация в мире сейчас напряженная. Не исключено, что в случае поражения Киева Москва нападет на НАТО, в частности Польшу.
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