Готова ли Чехия отправить своих миротворцев в Украину: президент Павел сделал заявление

Чехия готова принять участие в переговорах о потенциальном присутствии иностранных войск на территории Украины. Если будет принято решение о создании миротворческой миссии, чешские военные могут стать частью контингента.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, 21 марта.

"Была встреча на уровне начальников штабов в Лондоне. Ее главной целью было обсуждение модальности потенциального военного присутствия в Украине. И Чехия готова быть частью этих переговоров. И если будет финальное решение о создании таких сил, я действительно верю в то, что Чехия станет их частью", – сказал чешский президент.

В то же время, он добавил, что очень сложно определить полномочия миротворческого контингента до начала реальных переговоров.

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"Сначала нам нужно соглашение о военном присутствии, и уже потом можно обсуждать мандат миссии, ее состав и структуру", – отметил Петр Павел.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже "есть контуры мирного соглашения" о войне в Украине по итогам контактов с диктатором Путиным и Владимиром Зеленским.

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