Готова ли Германия отправить миротворцев в Украину: Мерц объяснил свою позицию

Федеральный канцлер ФР Фридрих Мерц / © Associated Press

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Европейские лидеры сейчас не обсуждают вопроса введения миротворческих войск в Украину, потому что все их усилия в настоящее время сосредоточены на том, чтобы добиться безусловного прекращения огня со стороны России.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в субботу, 17 мая, сообщает Reuters.

«Следующим шагом должно стать прояснение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-нибудь понадобиться Украине», — уточнил Мерц.

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При этом канцлер подчеркнул, что ответы на оба эти вопроса пока остаются непредсказуемыми.

«Сейчас нет причин говорить о введении миротворческих войск, мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы прекратились боевые действия, прекратились убийства… это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся, и никакими другими», — добавил он.

Позиция Мерца в отношении миротворческих сил перекликается с позицией его предшественника Олафа Шольца, который также отдавал приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению вопроса об участии европейских военных в миротворческой миссии в Украине.

Напомним, Рубио предупредил, что если не будет прогресса в мирном урегулировании, Сенат одобрит санкции против России. По его словам Вашингтон дает дипломатии шанс, но готовится к жестким мерам в случае безрезультатных переговоров.

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