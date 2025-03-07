Готова ли РФ на компромисс и прекращение огня: аналитики спрогнозировали решение Путина

Россия даже не намерена рассматривать возможность каких-либо уступок на будущих мирных переговорах по войне в Украине.

В Кремле заявили, что не пойдут на компромиссы, отрицают возможность размещения миротворцев в Украине и исключили возможность прекращения огня путем переговоров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Во время визита в московское отделение Фонда "Защитники Отечества" 6 марта Владимир Путин подчеркнул, что Россия "не уступит" и намерена достичь таких условий мира, которые обеспечат ей долгосрочные гарантии.

"Путин объявил 2025 год "Годом защитника Отечества", что свидетельствует о мобилизационных усилиях и поддержке войны против Украины. Он также заявил, что РФ "не откажется" от "собственной" территории на будущих мирных переговорах, имея в виду незаконно аннексированные украинские земли", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что Москва не будет рассматривать никаких инициатив по размещению европейских миротворческих сил в Украине. По его словам, такие действия будут приравнены к развертыванию сил НАТО, а значит, Россия сочтет их прямым участием Альянса в войне.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия будет настаивать на учете так называемых "первопричин" войны, среди которых он назвал прекращение расширения НАТО и гарантии безопасности для РФ. Он заявил, что бывший президент США Дональд Трамп якобы понимает эти требования, в то время как европейские страны их игнорируют.

Напомним, США и Украина согласовали дату переговоров по прекращению войны. Об этом сообщила журналистка Fox News. Они должны начаться 11 марта в Саудовской Аравии.

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