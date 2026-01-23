Переговоры Украина-Россия ШИ

В Берлине выражают глубокий скепсис по поводу результативности трехсторонних мирных переговоров, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах при участии Украины, Соединенных Штатов и России.

Об этом пишет The Guardian.

В Германии считают, что на данный момент нет предпосылок считать, что Москва действительно настроена на конструктивный диалог и прекращение боевых действий. Главным камнем преткновения остаются непомерные территориальные аппетиты Кремля.

«Остаются серьезные вопросы о том, насколько Россия действительно готова отказаться от своих максималистских требований», — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Майер.

Заявление немецкого чиновника прозвучало сразу после того, как российская сторона еще раз подтвердила свою жесткую позицию. Москва дала ясно понять, что не собирается отступать от своих ультиматумов.

Ключевым требованием страны-агрессора остается полный вывод украинских войск с территории Донбасса (Донецкой и Луганской областей), включая те районы, которые сейчас контролируются Вооруженными силами Украины и которые российской армии не удалось захватить силой.

Напомним, по данным Sky News, консультации преследуют цель поиска путей прекращения войны и на данный момент проходят в неформальном формате с последующим переходом к более официальным обсуждениям.

До этого США провели отдельные дипломатические контакты с Москвой и Киевом: американские посланники встречались с Владимиром Путиным в Москве, а Дональд Трамп — с Владимиром Зеленским в Давосе. Ключевым препятствием для возможных договоренностей остается территориальный вопрос, поскольку Россия настаивает уступках, которые Украина отвергает.