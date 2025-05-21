Готова ли Россия прекратить огонь и завершить войну: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия не дает сигналов о прекращении огня, что свидетельствует о неготовности завершать войну.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 21 мая.

По его словам, для того, чтобы изменить отношение Москвы к войне, нужна «работа с партнерами ради давления на Россию».

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«Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого — санкции. Давление в политике», — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

Напомним, ЕС и Великобритания объявили о новых санкциях против России, не дожидаясь присоединения к ним Соединенных Штатов. Это произошло через день после того, как телефонный разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным не привел к обещанию прекращения огня в Украине.