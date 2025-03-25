Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: ответ посла Украины в США

Украина готова к полному прекращению огня без предварительных условий, однако для этого необходимо согласие России.

Украина готова к полному и безусловному прекращению военных действий. Однако такая инициатива нуждается в согласии России.

Об этом сообщила посол страны в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

Маркарова подчеркнула, что Украина готова остановить боевые действия без ограничений по срокам или предварительных условий. Однако президент России Владимир Путин продолжает выдвигать требования по устранению "первопричин конфликта".

Маркарова также отметила, что Украина и США активно работают над соглашениями в нескольких сферах.

"Есть много сфер, где мы можем сотрудничать. Это также касается и энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и оборонных технологий", — отметила Маркарова.

Напомним, в ОП отреагировали на заявление России о привлечении к переговорам ООН и других стран.

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