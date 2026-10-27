Готова ли Украина к прекращению огня в одностороннем порядке: в МИД ответили

Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Украина стремится завершить войну с Россией и готова рассматривать как частичное прекращение огня, так и полное прекращение боевых действий. В то же время, Киев не будет соглашаться на односторонние уступки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Реклама

«Украина стремится завершить эту войну. У нас есть реалистические предложения и решения. Мы готовы к частичному прекращению огня и полному прекращению боевых действий. Конечно, все должно быть справедливо. Мы не будем делать никаких односторонних шагов», — объяснил министр иностранных дел.

Реклама

Он подчеркнул, что пока российские чиновники говорят о переговорах, российские баллистические ракеты продолжают наносить удары по Украине.

«Россия пытается уничтожить нашу энергетическую систему и лишить украинцев электроэнергии и отопления», — напомнил Сибига.

Глава МИД уверен, что сейчас Путин не демонстрирует настоящую готовность завершить войну. Именно поэтому укрепление Украины остается очень важным, считает Сибига.

Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешков начал действовать режим прекращения огня для подготовки гуманитарной миссии.

Реклама

В Генштабе ВСУ пояснили, что режим тишины устанавливают исключительно для гуманитарной операции: доставка помощи жителям, находящимся в настоящее время в городе, и подготовке к свободному передвижению гражданского населения из Олешек.

Новости партнеров

Новости партнеров