Готова ли Украина принять иностранные войска: заявление Стефанишиной

В статье Politico отмечается, что стремление Украины вступить в НАТО вряд ли реализуется, пока на линии фронта все еще гремит оружие.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ответила, готов ли Киев принять иностранные войска на территории государства.

Об этом говорится в статье Politico.

Журналист издания поинтересовался у Стефанишиной, готова ли Украина принять иностранные войска на своей территории.

Также читайте Иностранные войска и гарантии безопасности: когда Украина может стать членом НАТО

"Украина готова говорить обо всем, что работает", – ответила вице-премьер.

Автор публикации указывает, что это отражает реальность, которая развивается для Украины: ее стремление вступить в НАТО вряд ли реализуется, пока на линии фронта все еще гремит оружие.

В контексте членства в Альянсе Стефанишина нацелилась на Германию из-за ее "красного света". Чиновница сказала: "Я не думаю, что есть оправдание" позиции Германии. Отметив, что Берлин не сдвигает с места вопрос членства Украины в НАТО в течение десятилетий, Стефанишина добавила: "Действительно трудно работать со страной, где нет никаких оснований для такой негативной позиции".

По поводу позиции США, Стефанишина сказала, что "трудно обсуждать членство (в НАТО – ред.) в последние моменты правления администрации (Байдена – ред.)".

"Лучший способ построить диалог – это просто встретиться с президентом Трампом", – сказала Стефанишина, подчеркнув встречу президента Украины Владимира Зеленского с республиканцем в Париже.

Напомним, 12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском план европейской миротворческой миссии, которая гарантировала бы, что РФ не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения в Украине.

Читайте также: