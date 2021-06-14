Готовился 50 лет: в Белом доме оценили ожидания Байдена от встречи с Путиным

Отмечается, что эта встреча "не о доверии и дружбе", а о выяснении точек соприкосновения и обсуждении вопросов, которые беспокоят.

Президент США Джо Байден "точно знает, чего ожидать" от российского коллеги Владимира Путина на будущей встрече в Женеве.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он (Байден. - Ред.) считает, что это встреча не о доверии и дружбе, это встреча, посвященная выяснению того, где мы можем найти точки соприкосновения, а также прямому и откровенному обсуждению вопросов, вызывающих у нас беспокойство", — отметила она.

По словам Псаки, Байден готовился к этому моменту в течение 50 лет, и все это время внешняя политика и национальная безопасность были в центре его внимания.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве.

Встрече предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично назвал Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой.

Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с "Большой семеркой", НАТО и Европейским Союзом.

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