"Готовим приятные сюрпризы": Ермак раскрыл детали общения Зеленского с Макроном в самолете в Брюссель

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что во время дороги в Брюссель украинские руководители удачно пообщались с французским лидером и другими чиновниками страны.

Об этом Ермак написал в своем телеграмме.

"Впереди хорошие новости. Во время дороги в Брюссель, куда мы прилетели сегодня (9 февраля – ред.), продолжилось общение Президента Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также союзниками", – написал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что вместе с Зеленским на борту самолета он общался, в частности, с политическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном, а также французской дипломаткой Изабель Дюмон.

"У нас отличная связь между командами и у всех единственная цель — победа над рф. Сегодня еще готовим приятные сюрпризы", — написал Ермак.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялась 8 февраля в Елисейском дворце – резиденции французских президентов.

Глава государства отметил, что с лидерами Франции и Германии он обсудил, в частности, реализацию формулы мира, призванную обеспечить устойчивое прекращение войны и справедливый мир.

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