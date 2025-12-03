ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
396
Время на прочтение
1 мин

"Готовим встречи в США": Зеленский анонсировал новые переговоры

Зеленский ожидает, что по возвращении Уиткоффа и Кушнера из Москвы украинская делегация продолжит переговоры с США.

Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина готовит встречи в Соединенных Штатах Америки для переговоров по завершению войны с Россией.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 3 декабря.

«Готовим встречи в Соединенных Штатах Америки. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа», — сказал глава государства.

Зеленский заявил, что в ближайшие дни ждет новостей по поводу таких переговоров. Он заверил, что постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной.

«Все сейчас происходит достаточно результативно — на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и слушали Украину. И это важно. Рассчитываем, что и дальше будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир», — добавил Владимир Зеленский.

По его мнению, в мире чувствуют, что возможность окончить войну есть. Поэтому он призвал активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.

Ранее сообщалось, что на безрезультатных переговорах Путин рассказывал зятю Трампа о Полтавской битве.

