- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 396
- Время на прочтение
- 1 мин
"Готовим встречи в США": Зеленский анонсировал новые переговоры
Зеленский ожидает, что по возвращении Уиткоффа и Кушнера из Москвы украинская делегация продолжит переговоры с США.
Украина готовит встречи в Соединенных Штатах Америки для переговоров по завершению войны с Россией.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 3 декабря.
«Готовим встречи в Соединенных Штатах Америки. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа», — сказал глава государства.
Зеленский заявил, что в ближайшие дни ждет новостей по поводу таких переговоров. Он заверил, что постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной.
«Все сейчас происходит достаточно результативно — на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и слушали Украину. И это важно. Рассчитываем, что и дальше будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир», — добавил Владимир Зеленский.
По его мнению, в мире чувствуют, что возможность окончить войну есть. Поэтому он призвал активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.
Ранее сообщалось, что на безрезультатных переговорах Путин рассказывал зятю Трампа о Полтавской битве.