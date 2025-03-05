Готовимся к худшему: экс-министр обороны Британии предупредил о последствиях политики Трампа

Он выразил обеспокоенность по поводу будущего НАТО, внешней политики США и растущего влияния России и Китая.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад готовиться к возможным последствиям политики Дональда Трампа.

В интервью Telegraph он выразил обеспокоенность по поводу будущего НАТО, внешней политики США и растущего влияния России и Китая.

"Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс подразумевают все, что говорят. Они подразумевают, когда говорят, что Россия не представляет угрозы. Они искренне верят, что США должны выйти из НАТО, и они хотят так или иначе захватить Гренландию. Что только Китай, Россия и США имеют значение. Британия воспринимается как странное исключение из Европы. Суверенитет других не имеет значения. Кто сильнее, тот и прав", – отметил Воллес.

Он также подчеркнул, что риторика "Америка превыше всего" может привести к дестабилизации международного порядка и ослаблению Запада.

"America First означает "возмездие". Мага верит каждой фейковой новости от Такера Карлсона, Алекса Джонса и множества социальных сетей. Если Америка станет замкнутой, спросите себя: кому это выгодно? Кто будет приветствовать расколотый альянс НАТО?"

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Уоллес предостерег, что крупнейшими бенефициарами возможного изоляционизма США станут Россия, Китай и экстремистские группировки, которые всегда видели в Америке главного врага.

"Путин, человек, всю жизнь боровшийся с Западом, но решил вдруг, что Дональд Трамп — его новый лучший друг. И он, и его ближайшее окружение не забыли о своей жажде мести за 30 лет унижений после поражения Советского Союза".

Экс-министр обороны напомнил, что Россия на протяжении многих лет использует дезинформацию и социальные сети для усиления раскола в западных странах. По его словам, во время протестов Black Lives Matter в 2020 году российские ботофермы искусственно разжигали конфликт, усиливая как радикальные левые, так и правые нарративы.

Он также подчеркнул, что Китай только выиграет от разрушения старой международной системы безопасности.

"Все, что действительно сделало Америку великой и богатой после окончания Второй мировой войны, потенциально находится на костре. Теперь мало что стоит на пути к четкому проходу через Тайваньский пролив".

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Уоллес признал, что не знает, сбудется ли худший сценарий, но призвал Запад готовиться к возможным вызовам.

"Мы все должны надеяться, что этого не произойдет. Возможно, Дональд Трамп понимает, что все проиграют, если "Америка прежде всего" — это еще одна фраза для изоляционизма. Что клеймение всех своих друзей "безбилетами" и требование "возмездия" создают клинья между союзниками, которые будет трудно залатать".

Бывший министр отметил, что, несмотря на политические заявления Трампа, Америка – это не один президент, и важно помнить, что позиция администрации может меняться.

"Давайте теперь судить Трампа по его действиям, а не по смелым и всеобщим заявлениям, которые всегда отмечают начало любого правительства. Мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

Напомним, во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского о том, что государство готово сесть за стол переговоров, чтобы приблизить продолжительный мир.