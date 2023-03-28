"Готовимся к важным мероприятиям": Зеленский провел разговор с Дудой

Лидеры государств обсудили актуальные потребности Украины.
В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с лидером Польши Анджеем Дудой.
Об этом Зеленский сообщил на своем Telegram-канале.
"Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта. Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время. Готовимся к важным мероприятиям", — отметил украинский лидер.
Ранее сообщалось, что Зеленский впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на выезде. В понедельник, 27 марта, президент посетил четыре украинских населенных пункта.
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