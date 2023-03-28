"Готовимся к важным мероприятиям": Зеленский провел разговор с Дудой

В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с лидером Польши Анджеем Дудой.

Об этом Зеленский сообщил на своем Telegram-канале.

"Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта. Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время. Готовимся к важным мероприятиям", — отметил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на выезде. В понедельник, 27 марта, президент посетил четыре украинских населенных пункта.

Зеленский на 27 марта: ставка в Днепре, ситуация на фронте, саммит с Байденом