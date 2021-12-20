Готовиться к худшему, но надеяться на лучшее: Боррель считает, что во время российской агресии могут разворачиваться разные сценарии

По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что в отношении возможного обострения российско-украинского конфликта на Донбассе "стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему".
Об этом он написал в своем блоге, - сообщает "Интерфакс-Украина"
"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - заметил он.
По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.
Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.
"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - резюмировал глава евродипломатии.
Напомним, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит Украину и поедет на Донбасс.
Ранее сообщалось, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.
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