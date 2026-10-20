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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

Готовность Трампа к переговорам с Путином и Си и возможна кома Ким Чен Ина: главные новости ночи 19 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Трамп, Путин, СИ

Трамп, Путин, СИ / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 октября 2026 года:

  • Трамп готов обсуждать завершение войны без Зеленского: кто может сесть за стол переговоров Читать далее –>

  • Ким Чен Ын якобы впал в кому после кровоизлияния в мозг: что пишут британские СМИ Читать далее –>

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