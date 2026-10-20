Готовность Трампа к переговорам с Путином и Си и возможна кома Ким Чен Ина: главные новости ночи 19 октября 2026 года

Из-за стремительного роста цен украинские пенсионеры значительно обеднели и с нетерпением ждут очередной индексации пенсий. Насколько могут увеличиться выплаты в 20207 году, по какой формуле их будут пересчитывать, сколько этапов пересчёта следует ожидать, на какие суммы можно рассчитывать — читайте в нашем материале.