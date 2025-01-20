Готовность Трампа встретиться с Путиным может выглядеть ослаблением позиции США – Портников

Готовность Трампа к встрече с Путиным может выглядеть определенным ослаблением позиций США в диалоге с Москвой. Таким образом Путин докажет, что изоляция его режима фактически потерпела фиаско не только в странах глобального юга, лидеры которых поддерживают контакты с ним, несмотря на войну, но и в США, которые требовали от него прекратить свою немотивированную агрессию.

Об этом сказал журналист Виталий Портников.

Состоится ли встреча – мы пока не знаем. В Кремле подчеркивают, что нет никакой подготовки.

"Очевидно, администрация президента России ожидает от президента США прямой просьбы о встрече с российским президентом, чтобы таким образом Путни выглядел человеком, который готов встретиться в ответ на просьбы из Вашингтона. А Дональд Трамп с его известным его не будет и не хочет выглядеть просителем у своих отношениях с президентом РФ", – отметил Портников.

Пока нет понимания, может ли такая встреча привести к каким-то реальным результатам в российско-американских отношениях и, самое главное, прекращение или приостановление многолетней российско-украинской войны.

Ранее говорилось, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после того, как он примет присягу, с целью разговора обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

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