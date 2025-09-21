«Готовность воевать с Россией»: Стубб объяснил, что означают гарантии безопасности для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины — это фактическая готовность европейских союзников применить силу в ответ на возможную повторную агрессию России после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что «Россия не будет иметь права вето» на определение этих условий.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Гарантии безопасности, в сущности, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а чтобы быть правдоподобным, он должен быть сильным», — заявил Стубб.

Политик объяснил, что гарантии начнут действовать только после предстоящей договоренности между Украиной и Россией. В то же время он подчеркнул: Москва не будет ни слова в формировании этих гарантий.

«Россия абсолютно не имеет права голоса по суверенным решениям независимого государства… Поэтому для меня не вопрос, согласится ли Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное», — отметил Стубб.

В то же время, президент Финляндии признал, что сейчас перспективы переговоров с диктатором Путиным выглядят призрачными.

«Эта война слишком значительна, чтобы он ее проиграл. Он совершил, пожалуй, самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, безусловно, со времен окончания холодной войны, и он потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь раньше, а не позже, но сейчас я достаточно пессимистично настроен», — резюмировал президент Финляндии.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб предлагает план для мирного урегулирования в Украине, который разделен на два этапа.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке планирует обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины.