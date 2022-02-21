"Готовы к любому развитию событий": Стефанчук об угрозе российского вторжения

Процедура четко прописана, подчеркнул спикер.
Спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что в Украине не придется вводить специальные состояния на фоне угрозы российского вторжения
Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 21 февраля.
По его словам, Верховная Рада готова к любому развитию событий. Процедура четко прописана, сказал Стефанчук.
"Мы готовы к любому развитию событий. В частности, и по вопросу внедрения специальных состояний в Украине... Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР. Я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была привержена решать любые вопросы военным путем", — заявил спикер.
В пятницу, 25 февраля, во время "Часа вопросов к правительству" Верховная Рада заслушает главу Кабмина Дениса Шмыгаля, а также министра обороны Алексея Резникова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
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