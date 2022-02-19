"Готовы к последствиям": в США обещают "беспрецедентные экономические санкции" в случае вторжения РФ

"Готовы к последствиям": в США обещают "беспрецедентные экономические санкции" в случае вторжения РФ

В Белом доме считается, что Кремль уменьшает возможности для дипломатии.

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками введут беспрецедентные экономические санкции, если Россия прибегнет к наступлению на территорию Украины.

Об этом на Мюнхенской конференции безопасности заявила вице-президент США Камала Гаррис.

Она подчеркнула, что хоть Москва говорит о готовности к переговорам, но сама уменьшает возможности для дипломатии. По ее словам, "действия просто не совпадают с их словами".

"Я хочу сказать с абсолютной уверенностью: если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину, то США вместе с союзниками и партнерами введут беспрецедентные экономические санкции. Мы интенсивно работали, чтобы быть уверенным: мы готовы к последствиям", — сказала Гаррис.

Речь идет о финансовых санкциях и экономическом контроле, которые будут "нацелены на российские финансовые институции и ключевую индустрию". Кроме того, ограничения введут о тех, "кто поддерживает это неспровоцированное вторжение".

Гаррис добавила: Белый дом не остановятся на экономических мерах и продолжат усиливать партнеров по НАТО на восточном фланге.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует потерять все, если пойдет в наступление на Украину. Последствия таких действий РФ станут ощутимыми для всего мира. Он в очередной раз подчеркнул, что Британия в дальнейшем выступает за полную поддержку Украины и против агрессии России. В случае российского нападения, он пообещал санкции против отдельных лиц, компаний и государственных учреждений.

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