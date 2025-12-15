- Дата публикации
Готовы ли США предоставить Украине гарантии безопасности на уровне НАТО – Чалый ответил
США готовы предоставить Украине единоличные гарантии безопасности, однако они не равны союзническим обязательствам НАТО.
США не предоставят Украине гарантии на уровне членства в НАТО.
Об этом заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый.
По его словам, американская сторона готова предоставить единоличные гарантии безопасности, но они не приравниваются к союзническим обязательствам НАТО.
В то же время, США стремятся разделить ответственность и расходы с европейскими странами НАТО, а также передать ЕС всю ответственность за европейскую безопасность.
"Очевидно, что никаких союзнических гарантий на уровне членства в НАТО Украине и не собираются предоставлять. Будем реалистами", - подчеркнул Чалый.
Ранее сообщалось, что США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО. По информации СМИ, они будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу. Дональд Трамп в Белом доме отметил, что предоставление таких гарантий является ключевым фактором для успешной реализации мирного соглашения.