Готовы ли США ввести разрушительные санкции против России: Бессент дал жесткий ответ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома не будет сомневаться и введет максимальные экономические санкции против РФ, если это поможет всадить ее за стол переговоров с Украиной и достичь мирного урегулирования конфликта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Я не собираюсь раскрывать наши карты на телевидении, но я могу сказать, что я был очень расстроен уровнем санкций администрации Байдена. Они, как я думаю, были минимальными, потому что их волновали внутренние цены на энергоносители… По шкале от 0 до 10, я считаю, санкции администрации Байдена против России, вероятно, на начальном этапе можно было бы оценить на "тройку"… Я могу вас заверить, что мы без колебаний поднимем их до 10", – сказал министр.

Он добавил, что введение более жестких санкций – это лишь часть плана Трампа по "подготовке поля для успешных переговоров".

"Он [Трамп – ред.] готов оказывать максимальное давление на обе стороны конфликта", – подчеркнул Бессент.

Напомним, по информации Bloomberg, у Трампа рассматривают ослабление санкций против РФ, в том числе в отношении ограничения на цены ее нефтяного экспорта.

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