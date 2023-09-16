Готовы ли в НАТО на компромиссы с РФ: в Кабмине ответили словами песни Кароль

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ответила, готов ли Североатлантический альянс на компромиссы с Россией, которая в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона, процитировав слова одной из песен украинской певицы Тины Кароль.

"Таких разговоров вообще не ведется на официальном уровне даже в комнатах, где Украины нет за столом... Такая дискуссия является признаком слабости и как поет одна из украинских певиц, Тина Кароль: "сдаться ты всегда успеешь". Это не та вещь, которую вообще надо планировать... Такие заявления не являются частью какой-либо официальной позиции. Более того, речь идет исключительно о победе Украины и о развитии более сильной, мощной, безопасной организации", — прокомментировала Стефанишина.

Напомним, Михаил Подоляк объяснил, почему Кремль стремится к "переговорам" с Украиной.

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