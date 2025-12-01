Готовы ли ВСУ отдать врагу Донбасс: главный сержант сделал твердое заявление

ВСУ / © Associated Press

Реклама

Ни один вменяемый украинский военный не согласится на уступки России, которые предусматривали бы «сдачу» ей территорий Донбасса.

Об этом главный сержант 93-й ОМБр «Стоход» Виталий Пясецкий заявил в эфире телеканала «Новыны.LIVE».

Военный прокомментировал публикации западных СМИ о якобы мирном плане президента США Дональда Трампа, который содержит пункт о «сдаче» части Донбасса.

Реклама

«Я не знаю, каким образом это можно реализовать. Ну, во-первых, территориальная целостность закреплена в Конституции. И для того, чтобы какие-то территории уступить, нужно проводить референдум. Ну это так — с юридической точки зрения. С военной точки зрения — ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст«, — заявил Пясецкий.

Он также объяснил, почему военные выступят против передачи Донбасса России.

«Первое — чисто из прагматических соображений. Это то, что за эту территорию погибали и воевали наши побратимы. Другое — это то, что для врага это будет плацдарм. Каждый военный практически оценивает, что враг на этом не остановится. Эта война может стать на паузу, но она не будет закончена навсегда», — подчеркнул главный сержант.

Он добавил — если это позволит российской армии приблизиться к еще каким-то городам Донбасса или Харьковской области, и эти населенные пункты будут уничтожены, «то я не считаю это правильным шагом — обсуждать даже такое, что уступить эти города».

Реклама

Напомним, ранее NBC News сообщило, что украинские бойцы на фронте негативно воспринимают предложение оставить удерживаемую территорию Донбасса. Старший сержант Владимир Ржавский назвал такое мирное соглашение «настоящей капитуляцией» и подчеркнул, что военные «имеют право решать», а отступление без объяснений «не будет выполнено». Спецназовец Александр выразил сомнение, что солдаты покинут позиции, за которые «рисковали жизнью». Младший лейтенант Олег Зонтов назвал отказ от территорий «очень противоречивым решением», что вызовет возмущение.

Заметим, по данным источника «РБК-Украина», переговоры Украины с США во Флориде 30 ноября стали «шагом вперед», но финальный текст мирного соглашения еще не согласован. Проблемными вопросами остаются территории (Донбасс) и членство Украины в НАТО. США как посредник доносят позицию РФ о выводе украинских войск с Донбасса, но Киев считает это неприемлемым из-за Конституции и позиции общества.