"Готовы встретить врагов со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!": обращение военного руководства

Резников заверил, что "повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой город".

Украинская армия сейчас сильная и готова к противостоянию с возможным российским вторжением.

Об этом говорится 12 февраля в обращении министра обороны Алексей Резников и главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания", – отметил Резников.

Он сказал, что "сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры. Иловайск, Дебальцево оставили шрамы на ее сердце, но закалили волю. Героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, ежедневная защита десятков населенных пунктов — от Станицы Луганской до Широкино — сделала боевой дух несгибаемым. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь — ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут Украинские земли!".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что "420 тысяч украинских воинов и каждый без исключения командир уже смотрели в глаза смерти. Командующие видов, родов, командиры бригад, батальонов и рот — это специалисты своего дела и патриоты своего государства. Мы не отдадим ни клочка Украинской земли!".

Министр обороны напомнил, что последние полгода неоднократно звучало о возможном широкомасштабном вторжении России, поэтому следует воспринимать такие сообщения как дополнительный способ разрушить намерения врага.

В то же время у Украины беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров — самая большая за все время Независимости — как на дипломатическом уровне, так и благодаря военно-технической помощи. За последний месяц от разных стран Украина получила почти две тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Военнослужащие уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал средств.

Министр обороны заверил, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами. Свои действия Украина круглые сутки координирует с ведущими государствами мира. В Минобороны подчеркнули, что такого единения ведущих демократий уже не было десятки лет.

"Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и наверняка сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Сегодня очень много заявлений раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти по политически-дипломатическому пути. Я вам больше скажу — именно по дипломатическому и мирному пути домой вернутся и Донетчина с Луганщиной, и Крым с Севастополем! Именно благодаря этому пути мы имеем невероятную политическую и военно-техническую помощь со стороны наших партнеров, именно благодаря этому пути Кремль отменил наглую блокаду Азова. Именно опираясь на этот путь, мы будем добиваться разблокировки вод Черного моря. Мощная армия, которую мы строим круглосуточно, Силы территориальной обороны - это наши важные дипломатические аргументы", - сказал министр обороны.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что армия готова дать отпор врагу.

"Уверяю, Вооруженные силы Украины готовы к отпору. Мы проводим и будем проводить учения. Уже сейчас на полигонах на всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений "Заметіль-2022". Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов-операторов ПТРК "Корсар" и "Стугна-П" для обучения личного состава Сил ТРО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!", - заявил Залужный.

Резников призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.

"Что делать сейчас? Сохранять спокойствие, поддерживать Вооруженные Силы и дипломатов. Именно спокойствие сейчас — главное оружие, которое может обеспечить нам надежный фундамент для обороны. Продолжать обычную жизнь, работать — это обеспечивать нормальную экономическую деятельность, а следовательно, возможность Вооруженных Сил защищать страну так и столько, как и сколько нужно. Сохраняйте спокойствие и на своем уровне делайте то, что от вас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", - сказал министр обороны.

Нормандская встреча: почему отсутствие договоренностей — хорошая новость для Украины

Напомним:

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.

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