Готовят ли почву для финала войны? : СМИ узнали состав украинской делегации на переговорах в США

Трудная артиллерия дипломатии: кто от Украины будет договариваться в США о трехсторонней встрече с РФ / © Zelenskiy/Official

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В Соединенные Штаты на анонсированные Владимиром Зеленским переговоры поедут украинские топ-чиновники — лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, в Вашингтоне украинская делегация начнет встречи завтра. По информации источников, стороны будут говорить об активизации дипломатии и подготовке трехсторонней встречи США-Россия-Украина на уровне команд.

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«Где-то во второй половине октября американцы могут договориться с россиянами. И вообще, проговорить то, что может быть реализовано с точки зрения завершения войны», — сказал собеседник издания.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики отправятся в США уже 9 октября и проведут там переговоры по окончании российско-украинской войны. Состав делегации он не назвал.

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