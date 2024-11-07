Готовятся ли переговоры Путина и Трампа еще до инаугурации: в Кремле ответили

В России заявили о возможности контактов между Путиным и Дональдом Трампом еще до официального вступления последнего в должность президента США.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не исключил возможности общения главы РФ Путина с Дональдом Трампом до инаугурации новоизбранного президента США.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Оно (общение – ред.) не исключено. Он (Трамп) же говорил, что он будет звонить Путину в инаугурацию. Есть его слова", – сказал Песков.

В ходе общения журналисты задали представителю Кремля вопрос, связывались ли из администрации президента России или МИД РФ со штабом Трампа после выборов. "Нет. Почему мы должны связываться?" – сказал Песков.

По его словам, с Джо Байденом, как с покидающим пост президента, разговор Путина не планируется.

Также Песков, говоря о потенциальной возможности встречи лидеров РФ и США, подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.

"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, но пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то мизерные каналы для общения технического есть, они не носят субстантивный характер", – сказал он.

Напомним, ранее издание The New York Times написало, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США политика Вашингтона по поддержке Украины почти наверняка изменится. Но пока невозможно сказать, как именно.

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