"Готовятся варианты": в ТКГ рассказали о переговорах Ермака и Нуланд по привлечению США к "нормандскому формату"

"Готовятся варианты": в ТКГ рассказали о переговорах Ермака и Нуланд по привлечению США к "нормандскому формату"

Пока неизвестно, будет ли достигнута договоренность такого характера.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд возможность участия Вашингтона в переговорах в "нормандском формате". О результатах станет известно в конце июля.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в контактной группе по Донбасса Алексей Арестович.

"США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос скорее вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас в политического советника президента Зеленского Андрея Ермака продолжаются интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая предназначена в США главным должностным лицом по Украине", — заявил Арестович.

По его словам, чем закончатся эти консультации, будет понятно после визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце июля. Также представитель украинской делегации добавил, что готовятся предложения Байдена по расширению ТКГ.

"Такие варианты готовятся, но мы не можем их анонсировать — переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационная противодействие, дипломатическая противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", — подытожил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговоров в "нормандском формате" США, Великобританию и Канаду. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

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