"Говори, но держи в руках большую палку": премьер Бельгии о переговорах с Путиным
По мнению Барта Де Вевера,
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер оценил целесообразность переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что во время переговоров с этим персонажем следует «держать в руке большую палку».
Об этом пишет Clash Report.
Он отмечает: переговоры с Путиным — не самая лучшая идея.
«Вести переговоры с Путиным, я думаю, не очень хорошая идея, потому что, как говорили американцы: «Если хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку». У нас нет большой палки. Мы можем говорить только тихо», – говорит он.
Ранее Зеленский ответил, действительно ли переговоры зашли в тупик.
«Ну, я тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза – последняя миля, и она самая сложная. Однако это верно. Есть то, что мы имеем», — сказал Зеленский.
Украинский лидер акцентировал: разговоры есть, они постоянны. Умеров контактирует и с Кушнером, и с Виткоффом.