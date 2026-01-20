"Говори, но держи в руках большую палку": премьер Бельгии о переговорах с Путиным

Барт Де Вевер / © Associated Press

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер оценил целесообразность переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что во время переговоров с этим персонажем следует «держать в руке большую палку».

Об этом пишет Clash Report.

Он отмечает: переговоры с Путиным — не самая лучшая идея.

«Вести переговоры с Путиным, я думаю, не очень хорошая идея, потому что, как говорили американцы: «Если хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку». У нас нет большой палки. Мы можем говорить только тихо», – говорит он.

Ранее Зеленский ответил, действительно ли переговоры зашли в тупик.

«Ну, я тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза – последняя миля, и она самая сложная. Однако это верно. Есть то, что мы имеем», — сказал Зеленский.

Украинский лидер акцентировал: разговоры есть, они постоянны. Умеров контактирует и с Кушнером, и с Виткоффом.