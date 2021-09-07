Говорила о климате, энергетике, прививках: Меркель в последний раз выступила в Бундестаге

Канцлер поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армина Лашета.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 7 сентября, в последний раз выступила перед Бундестагом накануне парламентских выборов.

Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления она говорила о борьбе с изменением климата, о развитии "зеленой" энергетики, о противодействии терроризму и киберпреступности. Также Меркель призвала вакцинироваться.

Канцлер поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армина Лашета.

"Ни в коем случае не все равно, кто будет в следующем правительстве. Или это будет правительство с социал-демократами и "зелеными", который будет учитывать поддержку левых или как минимум не отвергать такого развития событий .... Или в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который в умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее ", — сказала она.

Напомним:

В январе в Германии избрали нового лидера крупнейшей немецкой партии ХДС, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Ее преемник потенциально может стать канцлером. Выборы в стране состоятся 26 сентября, после чего правительство возглавит новый канцлер. Меркель, которая занимает этот пост в течение 16 лет, заявила, что уходит с должности, и из политики. И не передумала.

и из политики. И не передумала. После ухода со своего поста Меркель будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку